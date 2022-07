RJ: Federação PSOL-Rede decide apoiar Molon e Freixo em convenção

A candidatura de Molon ao Senado é um ponto de tensão na aliança do PT com o PSB edit

Apoie o 247

ICL

247 - A convenção da Federação PSOL-Rede, realizada nesta quinta-feira, 28, oficializou o apoio às candidaturas de Alessandro Molon (PSB), ao Senado, e Marcelo Freixo (PSB), ao governo do Rio de Janeiro.

A convenção também autorizou a nominata da chapa com as candidaturas proporcionais à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Rio, informa Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A candidatura de Molon ao Senado é um ponto de tensão na aliança do PT com o PSB. Os petistas defendem o nome de André Ceciliano (PT) ao Senado, e essa é a condição para o apoio da sigla à candidatura de Freixo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.