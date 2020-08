RJ tem queda de 76% nas mortes cometidas por policiais após STF restringir operações em favelas

247 - O número de pessoas mortas pela polícia caiu 76% no Rio de Janeiro após a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender operações durante a pandemia da Covid-19 informou o portal G1.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio, os óbitos diminuíram de 348 em junho e julho de 2019 – quando não havia restrições na segurança pública do estado – para 84 no mesmo período deste ano. A queda no registro de vítimas coincide com a decisão do STF, no dia 5 de junho.

