Rodrigo Bacellar se reúne com Rodrigo Neves e fecha apoio do União Brasil ao pré-candidato do PDT em Niterói

Blog do Ricardo Bruno, Agenda do Poder - Um encontro na manhã desta segunda-feira entre o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar, e o ex-prefeito Rodrigo Neves sacramentou o apoio do União Brasil ao pedetista nas próximas eleições em Niterói.

Neves e Bacellar vivem uma relação amistosa com desdobramentos na política da antiga capital fluminense. Parte da base do ex-prefeito migrou para o União e trabalha para consolidar a aproximação dos dois grupos em alguns municípios do estado, especialmente em Niterói.

O atual vice-prefeito da cidade, Bagueira Leal, e o presidente da Câmara de Vereadores, Milton Cal – dois aliados estratégicos de Rodrigo Neves – já se inscreveram no União Brasil.

Também o deputado estadual Vitor Junior (PDT)ajudou na construção do acordo, que robustece ao centro a base eleitoral do pré-candidato do PDT.

