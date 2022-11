Rodrigo Garcia diz que vai prender arruaceiros bolsonaristas que fecharam estradas

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), disse na manhã desta terça-feira (1) que as “negociações se encerraram” com manifestantes que bloqueiam as vias do estado desde o domingo (30).

De acordo com o jornal Estado de S.Paulo, ele afirmou em entrevista coletiva que haverá aplicação de multas de R$ 100 mil por hora, e eventual prisão de quem resistir a ordens para desbloqueio das rodovias interditadas no Estado.

“Desde ontem a Polícia Militar de São Paulo está mobilizada para que estas manifestações interrompessem o direito de ir e vir da sociedade paulista – já conseguimos liberar mais de 40 pontos”, disse Garcia.

