Rodrigo Garcia: 'sou um eleitor frustrado de Jair Bolsonaro'

247 - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), que assumiu o cargo após João Doria (PSDB) se afastar para se candidatar à Presidência da República, disse que é "um eleitor frustrado" de Jair Bolsonaro. Garcia, que vai disputar a reeleição em outubro, disse ainda que Bolsonaro frustrou ele e "milhões de brasileiros que acreditaram em um projeto".

"Sou um eleitor frustrado do Bolsonaro. Ele ganhou com uma agenda de reformas e parou na primeira, a da Previdência. Não encarou as outras reformas necessárias para o Brasil, como a administrativa e a tributária. Frustrou a mim e a milhões de brasileiros que acreditaram em um projeto, uma narrativa eleitoral que não se confirmou. Bolsonaro candidato falou uma coisa e, no governo, fez outra", afirmou o tucano à revista Veja.

Na entrevista, Garcia diz que se for reeleito irá trabalhar para "proteger São Paulo contra o petismo e contra a família Bolsonaro". "Não vou governar para os extremos, vou governar para os paulistas", completou.

A corrida eleitoral pelo Palácio dos Bandeirantes é liderada pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT) que segundo o Datafolha, registra 29% das intenções de voto. Garcia aparece em terceiro, com 6% das intenções de voto, estando empatado tecnicamente dentro da margem de erro com o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), que tem 10% da preferência do eleitorado.

