Rodrigo Maia diz que prioridade como secretário de Doria será a privatização da Sabesp

247 - Ao tomar posse como secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia afirmou que a sua prioridade no cargo será a privatização da companhia de saneamento Sabesp.

"O único tema que tratei mais cedo com o vice-governador Rodrigo Garcia é sobre como estava a questão da Sabesp, acho que é uma coisa simbólica. Organizar a privatização, a concessão, deixar isso organizado até o final da minha gestão (...) será uma marca importante", disse Maia.

A afirmação animou o mercado financeiro e elevou as ações da empresa estatal, que às 15h30, acumulavam alta de 10,37% no pregão, cotadas a R$ 36,39.

Após a repercussão da fala nas ações, o governo de São Paulo emitiu uma nota em que afirma que a questão ainda será analisada.

A Sabesp, no segundo trimestre deste ano, teve receita líquida de R$ 4,59 bilhões e lucro líquido de R$ 773,1 milhões, altas de 3,7% e 104,4%, respectivamente, na comparação com o mesmo período de 2020. No ano passado inteiro, o lucro da Sabesp foi de R$ 973,3 milhões.

A empresa de economia mista é cobiçada pelo setor financeiro por operar na região mais populosa do país. A Sabesp presta serviços de água e esgoto em 375 dos 645 municípios paulistas, sendo responsável por 30% de todo o investimento no setor realizado atualmente no país.

O político fluminense afirmou em seu discurso de posse que é “natural” que o PSDB tenha um candidato à presidência da República e declarou apoio a João Doria..

