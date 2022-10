Rodrigo Neves comunica decisão do PDT em apoio a Lula

Ao lado do presidente do partido, Carlos Lupi, e do deputado federal André Figueiredo, ex-prefeito de Niterói fala sobre decisão unânime da Executiva Nacional edit

247 - No início da tarde desta terça-feira, 4, o candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, participou em Brasília do anúncio do apoio do seu partido à candidatura do ex-presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais. Ao lado do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e do deputado federal pelo PDT do Ceará, André Figueiredo, Rodrigo Neves falou sobre a aprovação por unanimidade da resolução partidária que definiu o rumo do partido neste segundo turno.

"Ainda há pouco em Brasília participei da reunião da Executiva Nacional do PDT, presidida pelo amigo e presidente Carlos Lupi, junto com o líder da bancada federal e amigo André Figueiredo, com participação do nosso companheiro Ciro Gomes. Foi aprovada por unanimidade a Resolução de apoio ao presidente Lula neste segundo turno das eleições presidenciais. Em defesa do Brasil, da democracia, do meio ambiente e dos direitos sociais do povo, o voto e a campanha agora é no 12+1 neste segundo turno. Vamos às ruas até a vitória do Brasil e do Rio de Janeiro no dia 30 de outubro", declarou Rodrigo Neves.

Nesta segunda-feira, 3, o ex-prefeito de Niterói, que concorreu ao cargo de governador do Rio de Janeiro nestas eleições, já havia indicado que defenderia internamente no PDT o apoio ao ex-presidente Lula, em razão da má gestão do governo Bolsonaro: "diante das ameaças à democracia e instituições do Estado Democrático de Direito, da barbárie social com a precarização do trabalho e da vida dos mais humildes, das ameaças irreversíveis ao meio ambiente e à Amazônia".

