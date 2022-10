Rodrigo Neves e Simone Tebet reúnem milhares de pessoas em ato pró-Lula em Niterói

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) participou, na segunda-feira (24), de uma caminhada pelas ruas do município fluminense ao lado da senadora Simone Tebet (MDB) em apoio à candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ato, que contou com a participação do presidente do PDT, Carlos Lupi (PDT), além de nomes como Axel Grael (PDT), Alessandro Molon (PSB), Benedita da Silva (PT), Jandira Feghali (PCdoB) e Talíria Petrone (Psol), reuniu milhares de pessoas durante a caminhada entre a Praça da República e a Praça Arariboia.

“Faltam seis dias para a eleição mais importante da história do Brasil desde a redemocratização. O que está em jogo é muito maior do que nós. Por isso, aqueles que votaram em Simone agora votam em Lula. Aqueles que votaram em Ciro vamos pedir que agora votem em Lula. E vamos convencer aqueles que não votaram no primeiro turno para votar em Lula no segundo turno. Dia 30 é Lula! Dia 30 é 13! Dia 30 nós vamos fazer de Niterói a cidade que mais vai dar votos para Lula no estado do Rio de Janeiro”, disse Tebet.

“Esta é a caminhada da vitória! Agora é hora de muito empenho, pois estamos na reta final desta eleição, que é a mais importante da nossa história. Então, até domingo não vamos sair das ruas, vamos conversar com o povo, vamos pedir voto. Vamos eleger Lula presidente, em defesa da democracia, para que o Brasil volte a crescer”, destacou Rodrigo Neves.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.