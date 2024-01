Rodrigo Neves lidera disputa pela Prefeitura de Niterói, diz pesquisa do Instituto Gerp

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A primeira pesquisa eleitoral registrada após o anúncio da pré-candidatura de Rodrigo Neves (PDT) à Prefeitura de Niterói mostrou que o ex-prefeito ganharia no primeiro turno se as eleições fossem hoje. Rodrigo Neves oscila entre 40% e 46% dos votos, de acordo com o cenário analisado. O principal adversário, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), ficou em segundo lugar com 12%.

No 1º cenário do Instituto Gerp, entre os eleitores de Niterói, Rodrigo Neves lidera a corrida eleitoral com 40% das intenções de votos. Em segundo lugar vem Jordy e na terceira posição estão empatados a deputada federal Talíria Petrone (Psol) e o ex-deputado Felipe Peixoto (PSD), que aparecem com 10%. Os que declaram que não votariam em nenhum candidato são 15%, e outros 13% não souberam ou não quiseram responder. Neste cenário, a disputa eleitoral para prefeito de Niterói seria decidida no 1º turno.

continua após o anúncio

O presidente do Instituto Gerp, Gabriel Pazos, explica que, no 2º cenário, quando é retirado o nome de Felipe Peixoto, Rodrigo Neves é favorecido. Neves sobe para 46%, e os demais oscilam em 2 pontos percentuais, ou seja, Carlos Jordy fica em 14% e a candidata Talíria Petrone 12% .

O Instituto Gerp realizou 1.250 entrevistas entre os dias 15 e 18 de janeiro em 52 bairros das cinco Regiões de Niterói. A margem de erro da pesquisa é de em 2,83 pontos para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,55%. A pesquisa foi registrada no TSE e custeada pelo próprio Instituto Gerp.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: