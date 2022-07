Rodrigo Neves terá Felipe Santa Cruz como vice no Rio, anuncia Eduardo Paes

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro Rodrigo Neves (PDT) terá como vice o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) Felipe Santa Cruz, atualmente no PSD.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, publicada nesta quarta-feira (13), o ex-prefeito da cidade do Rio Eduardo Paes (PSD) anunciará nesta quinta-feira (14) a desistência de Santa Cruz em disputar o governo estadual para formar chapa com Rodrigo Neves.

A coluna informou também que o ex-prefeito vai declarar apoio à candidatura de Alessandro Molon, candidato do PSB ao Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE