Rogério Correia: "a PEC 32 está próxima de ser enterrada"

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou neste domingo (7) que a PEC dos Precatórios está próxima de ser barrada, após ser aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, na madrugada da quinta-feira (4).

"A PEC 32 está próxima de ser enterrada e quero junto com os que defendem o serviço público e os sindicalistas, segurar a alça do caixão. Já vai tarde e para o inferno", escreveu o parlamentar no Twitter.

Seis deputados recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar a proposta - Alessandro Molon (PSB-RJ), Fernanda Melchiona (PSol-RJ), Joice Hasselmann (PSDB-SP), Kim Kataguiri (DEM-SP), Marcelo Freixo (PSB-RJ) e Vanderlei Macris (PSD-SP).

Precatórios são dívidas da União e a Proposta de Emenda à Constituição tem como objetivo limitar o pagamento desses débitos.

