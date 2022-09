Romário continua liderando a corrida para o Senado no Rio, mostra Ipec

Apoie o 247

247 - O senador Romário (PL) lidera a disputa pelo Senado no estado do Rio, mostrou neste terça-feira (6) a pesquisa Ipec, encomendada pela Globo. O parlamentar tinha 30% na pesquisa anterior, de 30/08). A candidata Clarissa (União Brasil) saiu de 5% para 8%.

O candidato Alessandro Molon (PSB) caiu de 8% para 7%. O candidato Cabo Daciolo (PDT) aumentou de 6% para 7% e André Ceciliano (PT), de 5% para 7%.

O deputado federal Daniel Silveira (PTB) saiu de 7% para 6%.

Outras três candidaturas continuaram com 1% - Raul (UP): se manteve com 1%, Prof. Helvio Costa (DC): se manteve com 1% e Bárbara Sinedino (PSTU).

Hermano Lemme (PCO) aumentou de 0% para 1%.

Sued Haidar (PMB) não estava na pesquisa anterior, agora tem 1%.

As candidaturas de Hiran Roedel (PCB) e Itagiba (Avante) continuaram com 0%.

Brancos e nulos somaram 12% (eram 21%).

Não souberam ou não responderam, 16% (eram 17%).

Foram entrevistados 1.504 eleitores entre 3 e 6 de setembro em 37 cidades fluminenses. A margem de erro foi de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo Nº RJ-01599/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-02442/2022.

