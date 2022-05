Romário deve ter ex-mulher de Bolsonaro como suplente na chapa ao Senado para "quebrar o gelo" com os radicais

Apoie o 247

247 - Para frear as contestações da militância bolsonarista à candidatura do senador Romário, o PL estuda a escalação da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, como sua primeira suplente na campanha ao Senado pelo Rio. Mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, Rogéria seria uma espécie de “chancela” da família ao nome do ex-jogador de futebol. O parlamentar enfrenta resistências entre os eleitores da direita, que defendem nomes como o do deputado federal Daniel Silveira (PTB) e do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello para senador. As informações são do jornal O Globo.

Principal entusiasta da ideia, o também senador Flávio Bolsonaro acredita que a construção de uma campanha com uma pegada que explore a dobradinha “Romário e família Bolsonaro” apaziguaria os militantes e teria o poder de constranger os correligionários que têm preferido se alinhar ao deputado estadual André Ceciliano (PT), que também tenta o Senado.

O governador Cláudio Castro (PL), que é candidato à reeleição, por exemplo, tem evitado externar o apoio ao ex-jogador enquanto se mostra alinhado a Ceciliano, que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Nos bastidores do PL, há um recado que lideranças fazem chegar aos deputados: quem se alinhar a Ceciliano em detrimento de Romário enfrentará dificuldade para receber verba do fundo partidário.

