Romário é detonado nas redes após declarar voto em Bolsonaro: “ex-ídolo”

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Internautas foram ao Twitter criticar o senador Romário (PL-RJ), após o ex-jogador declarar apoio a Jair Bolsonaro. "Bolsonarista safado!", disse um usuário. "Imbecil", escreve outra pessoa.

Em entrevista ao canal do YouTube "Tapa na Cara" neste domingo (10), o parlamentar afirmou que Bolsonaro "tem feito coisas positivas para o nosso país". "Erra em alguns momentos, principalmente com a pandemia. Deixou de ter algumas ações, falou algumas coisas que poderia não ter falado", disse.

"Eu convivi com o Bolsonaro quatro anos e ele é um cara muito sério. Tem coragem e não tem medo de se posicionar. Ele trouxe isso para a presidência. Antes de Bolsonaro, nosso país estava uma merda do caralho. Hoje, (votaria no) Bolsonaro", acrescentou.

PUBLICIDADE





O país ainda continua uma merda por conta de uns e outros que ainda defendem aquele filho da puta.



Imbecil. PUBLICIDADE October 11, 2021

Bolsonarista safado! O povo morrendo de fome, inflação nas alturas, dólar nas alturas, mas pra você que é milionário, tudo certo né?! Nunca mais tem meu voto!!! — Observa FLA (@FlaObserva) October 11, 2021

PUBLICIDADE

O Ministro da Educação diz que as crianças com deficiência deviam ser segregadas e que atrapalham e você defende esse governo. Toma vergonha na cara. Se tivesse o mínimo de respeito com os PCDs pediria a saída desse ministro e faria oposição a esse governo da morte. Oportunista — Dali (@dalianesants) October 11, 2021

Pergunta qual o projeto de governo e principalmente o que eles pensam sobre deficientes físicos, ahhh acho que o Milton já deu uma prévia né Romário,mas antes é que era uma merda. PUBLICIDADE October 11, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: