Romário lidera disputa para o Senado no Rio com ampla frente sobre os demais

247 - Pesquisa Genial Quaest, divulgada nesta terça-feira (22) pela CNN Brasil, aponta a liderança do ex-jogador Romário (PL) na disputa para o Senado pelo Rio de Janeiro. Ele possui 25% das intenções de voto contra 14% do ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

Neste cenário, que conta com o número de mais candidatos, os deputados federais Clarissa Garotinho (Pros) e Alessandro Molon (PSB) aparecem empatados, com 7% das intenções de voto do eleitorado fluminense, seguidos pelo também deputado Washington Reis (MDB), com 6%.

Ainda conforme a pesquisa, o deputado estadual André Ceciliano (PT) e o deputado federal Otoni de Paula (PSC) também estão empatados com 4% das intenções de voto. O deputado federal Daniel Silveira (União Brasil) registra 3% da preferência do eleitorado.

Os que pretendem votar em branco, nulo ou não pretendem comparecer às urnas somam 26% e os indecisos 5%.

A pesquisa, patrocinada pela Banco Genial, ouviu 1.200 pessoas presencialmente entre 15 e 18 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07593/2022.

