Romário lidera para o Senado no Rio. Crivella fica em segundo

Segundo a pesquisa da Prefab Future, o senador Romário (PL-RJ) tem quase 20% dos votos. Em segundo lugar ficou Marcelo Crivella (Republicanos), com pouco mais de 10% do eleitorado edit

247 - A pesquisa presencial da Prefab Future divulgada nesta segunda-feira (6) apontou que o senador Romário (PL-RJ) lidera as intenções de voto no estado do Rio de Janeiro, com 19,7% do eleitorado - neste ano estará somente uma vaga em disputa.

De acordo com o levantamento, o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos) ficou em segundo lugar, com 10,4% dos votos. Na terceira colocação apareceu Cabo Daciolo (PDT), com 6,7%.

O ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis (MDB) alcançou 4,5%, seguido pelo deputado federal Alessandro Molon (PSB), com 4,4%.

Na sexta posição ficou Clarissa Garotinho (União Brasil), com 4,2%, seguida pelo deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), com 3,7%.

O deputado estadual André Ceciliano (PT) conseguiu 1,7%.

Brancos e nulos somaram 18,7%, e não souberam ou não responderam, 26%.

Foram entrevistados 1.600 eleitores presencialmente entre 27 e 31 de maio. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,45 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código RJ-08448/2022.

