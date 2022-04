Romário: 'o candidato do Bolsonaro no Rio sou eu'

Apoie o 247

247 - O senador Romário (PL-RJ) afirmou que ele é o candidato de Jair Bolsonaro (PL) para o Senado no Rio - este ano há somente uma vaga para senador. "O candidato do Bolsonaro ao Senado no Rio sou eu", disse o ex-jogador em entrevista à coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles.

O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) tem se mostrado empolgado com a possibilidade de concorrer ao Senado após receber o indulto de Bolsonaro.

Segundo Romário, "Daniel Silveira tem o direito de pretender receber o apoio, mas não acredito que o presidente vá fazer isso". "Se Bolsonaro pedir voto para os dois, vai acabar beneficiando a esquerda (ao pulverizar o voto do eleitor conservador)", disse.

O parlamentar do PTB-RJ foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no último dia 20 a oito anos de prisão após divulgar um vídeo, no começo do ano passado, em que fez ameaças ao STF.

