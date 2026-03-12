Rompimento de caixa d’água da Sabesp é investigado como homicídio culposo após morte

247 - A Polícia Civil investiga como homicídio culposo — quando não há intenção de matar — o rompimento de uma caixa d’água da Sabesp que provocou a morte de um trabalhador e deixou outras sete pessoas feridas em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal Metrópoles.

A vítima foi identificada como Francisco Antonio da Silva Vieira, de 45 anos, funcionário de uma empresa terceirizada que atuava nas obras do reservatório de água. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava dentro de um contêiner nas proximidades da estrutura quando foi surpreendido pelo rompimento do reservatório e acabou sendo arrastado pela forte correnteza provocada pela enxurrada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura cedeu por volta das 11h da manhã de quarta-feira (11). Uma grande quantidade de água foi liberada repentinamente, invadindo ruas e imóveis da região, além de provocar o tombamento de diversos veículos. O acidente mobilizou equipes de resgate, incluindo bombeiros, agentes da Defesa Civil e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além da morte do trabalhador, outras sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

As investigações preliminares indicam que o reservatório havia sido concluído no mesmo dia do acidente e passava por testes operacionais no momento em que ocorreu o rompimento. Essa fase de verificação da estrutura pode ter contribuído para a ocorrência, segundo consta no registro policial, hipótese que será analisada no decorrer da investigação.

Imagens registradas após o acidente mostram um cenário de destruição na área atingida. O reservatório ficou completamente destruído, carros foram arrastados ou capotados pela força da água e trechos de vegetação nas proximidades ficaram devastados. Vídeos gravados por moradores também mostram pedestres correndo para escapar da enxurrada que tomou as ruas da cidade.

Diante da gravidade do episódio, a prefeitura de Mairiporã decretou situação de emergência nos bairros Jardim Nery e Capoavinha, os mais afetados pela inundação. A decisão foi tomada após uma vistoria técnica multidisciplinar realizada no local na manhã de quinta-feira (12), com o objetivo de avaliar os danos estruturais e os riscos à população.

Procurada pela reportagem, a Sabesp informou que abriu investigação interna para apurar as causas do acidente e declarou solidariedade à família da vítima.

“A empresa acionou imediatamente as autoridades competentes e está colaborando integralmente com a apuração do ocorrido. Paralelamente, foi iniciada uma rigorosa investigação interna para identificar as causas do acidente. A Sabesp reitera que irá ressarcir todos os prejuízos causados pela ocorrência”, afirmou a companhia em nota.