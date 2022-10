Rosângela Moro, Cristiane Brasil e o ex-BBB repassam R$ 1 milhão a empresa de dirigente do PTB

Apoie o 247

247 - Esposa do ex-juiz Sergio Moro, a deputada federal eleita Rosângela Moro (União Brasil-SP), a filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil (PTB), e o ex-BBB Adrilles Jorge (PTB) repassaram R$ 1 milhão à ALK Ronzani Publicidade, Propaganda e Marketing. Segundo o cadastro na Receita Federal, a empresa pertence a Roberto Soares Ronzani, presidente do PTB em Guarulhos (SP) desde março do ano passado, com mandato até novembro deste ano. Também é membro do diretório estadual da legenda em São Paulo.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (17) pelo jornal Folha de S.Paulo, a ALK fica no bairro Jardim Pinhal, no mesmo endereço da sede do partido em Guarulhos. Os emails da empresa e do diretório do PTB são iguais e levam o apelido do empresário, conhecido como Roberto Pezão.

A ALK foi fundada em 2018 e tem capital social de R$ 10 mil, apontaram dados da Junta Comercial de São Paulo.

Rosângela Moro recebeu R$ 2,8 milhões de seu partido, o União Brasil, e repassou R$ 499 mil à ALK Ronzani. O valor representou o maior gasto de campanha. Cristiane Brasil, que não se elegeu, repassou R$ 370 mil à empresa.

Na declaração de Adrilles Jorge, os gastos incluíram R$ 125 mil em marketing qualificado, R$ 25 mil em filmagem e R$ 10 mil em transporte. O total repassado à empresa foi de R$ 200 mil. O ex-BBB obteve 91.485 votos e não se elegeu.

