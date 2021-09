Rui Costa Pimenta protesta contra a repressão da PM no Anhangabaú e pede "direito de manifestação"

O ato por Fora Bolsonaro vai ocorrer no Vale do Anhangabaú às 14 horas em São Paulo e Doria anunciou a mobilização de 3,6 mil policiais militares e destacamentos especiais da polícia, assim como o revistamento de todos os manifestantes que forem com bolsas, mochilas e bolsos edit

247 - Presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta protestou contra as medidas impostas pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), no ato da Campanha Fora Bolsonaro no dia 7 de setembro na capital paulista.

O ato vai ocorrer no Vale do Anhangabaú às 14 horas e Doria anunciou a mobilização de 3,6 mil policiais militares e destacamentos especiais da polícia, assim como o revistamento de todos os manifestantes que forem com bolsas, mochilas e bolsos.

Em seu programa na Causa Operária TV, neste sábado,4, Rui afirmou que os bolsonaristas não serão revistados, visto que os próprios policiais militares estarão apoiando a manifestação na Avenida Paulista; apenas os ativistas contra o governo Bolsonaro.

Ele também afirmou que "nenhum militante do PCO vai ser revistado", em protesto contra a medida do governador tucano.

Nas redes sociais, o presidente do PCO escreveu: “7 DE SETEMBRO - ABAIXO A DITADURA DE JOÃO DÓRIA! Bolsodória quer revistar manifestantes da esquerda e proibir entrada de faixas e baterias no ato. A PM bolsonarista quer controlar a entrada, saída e o que pode fazer no ato. Abaixo a repressão! Direito de manifestação. Fora Dória!”

