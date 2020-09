Russomanno diz que 18 processos contra filha, acusada de fazer esquema de pirâmide, “serão esclarecidos”

247 - O candidato a prefeito de São Paulo Celso Russomanno, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (29), disse que o assunto envolvendo os 18 processos contra sua filha e genro por prática de pirâmide financeira “será resolvido”

"Se meu genro tem problemas financeiros, ele terá de responder", afirmou, segundo reportagem do portal UOL, ao dizer que recebeu do familiar o "compromisso" de colocar sua vida financeira "em ordem".

Ele também disse que fica “triste por atacarem minha família".

Segundo a reportagem, Russomanno também é acusado de plagiar a atual gestão da prefeitura comandada por Bruno Covas (PSDB-SP).

O programa do candidato cita "Concessão para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus e de seus empreendimentos associados, e realização de obras de melhoria no perímetro de abrangência". O trecho é praticamente literal ao edital proposto pela administração municipal para a concessão de terminais de ônibus,

Ele também destacou na coletiva que é “amigo de Bolsonaro”.

