Russomanno diz que é candidato para Prefeitura de São Paulo e tem apoio de Bolsonaro

247 - O deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP) disse à Folha de S. Paulo nesta segunda-feira, 14, irá ser candidato para a Prefeitura de São Paulo com apoio de Jair Bolsonaro. "Vou oficializar minha candidatura na convenção, na quarta (16). Tenho um grande recall de outras eleições", afirmou o pré-candidato.

O apresentador de TV e foi candidato para o cargo nas eleições de 2012 e de 2016, mas acabou em terceiro lugar. Ele conta com o apoio de Bolsonaro para tentar chegar ao segundo turno. Segundo Russomanno, o presidente tem simpatia pela sua candidatura. "Está claro que ele vai me apoiar".

"Eu estou direto com ele [Bolsonaro] porque sou vice-líder do governo no Congresso. Ele é meu amigo. Só pela amizade é evidente que tenho carinho dele. Essa amizade vai fazer com que ele esteja comigo na campanha", disse Russomanno.

O partido do candidato - Republicanos - está sendo usado por Flávio e Carlos Bolsonaro para se participar das eleições de 2020. É o partido do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, aliado do governo federal.

