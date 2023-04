Sabesp privatizada: cidades receberão incentivo financeiro, declara Tarcísio

Apoie o 247

247 - O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou que a privatização da Sabesp terá um mecanismo para que os municípios possam ter participação nos lucros da empresa, informa a Folha de S. Paulo. Isso deve incentivar os prefeitos a apoiarem a desestatização.

O governador espera que o modelo de concessão da companhia de saneamento paulista seja semelhante à privatização da Eletrobras e à cessão onerosa da Petrobrás. Nesse formato, os ganhos financeiros seriam divididos com as cidades por meio de um sistema de bônus.

"Quando eu falo que o modelo é semelhante à Eletrobras é pela forma de operacionalizar isso na Bolsa, pela estratégia de saída do governo", afirmou o governador em evento do Bradesco BBI, nesta quarta-feira (5).

De acordo com Tarcísio, a Sabesp atualmente atende a 375 municípios, mas a maior parte do valor está nos contratos com as grandes cidades. "A gente entende que é preciso ter uma participação desses municípios nos resultados da empresa. Então é isso que vai ser construído na modelagem".

"Quando os municípios participam dos resultados, você traz o incentivo para aquele prefeito aderir à privatização", complementou.

