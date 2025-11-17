Saiba como é a prisão para onde Robinho foi transferido

247 - O Centro de Ressocialização de Limeira (SP), onde o ex-jogador Robinho ficará detido, opera um pouco acima da capacidade e não recebe presos ligados a facções criminosas como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a unidade tem 104 vagas no fechado e tem 119 presos. São 139 custodiados para 125 vagas no regime semiaberto. A prisão foi inaugurada em 2001. As estatísticas foram publicadas no Portal Uol.

Nesta segunda, o ex-jogador foi transferido da Penitenciária de Tremembé para Limeira. Centros de Ressocialização têm critérios rígidos para receber presos - podem ir para um deles apenas a pessoa que for presa primária, de baixa periculosidade, com penas de até 10 anos, sem outros processos, sem faltas disciplinares e sem ligação com facções.

Antes de ser transferido, o preso tem de passar por triagem e entrevista com a equipe multidisciplinar.

O caso

O ex-jogador cumpre nove anos. A justiça italiana por participar de um estupro em 2013, na cidade de Milão.

O Judiciário definiu a pena após homologação da transferência da condenação da Europa para o Brasil, depois de resolução no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Robinho precisa cumprir, pelo menos, 40% da pena em regime fechado. A progressão ao semiaberto deve acontecer em 2027 por se tratar de crime hediondo cometido por réu primário.