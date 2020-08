Saiba quem é Cláudio Castro, que assume o governo do Rio após o afastamento de Witzel

Vice- governador, Cláudio Castro, que assume a chefia do Executivo do Rio após o afastamento de Wilson Witzel, é descrito como uma pessoa afeita ao diálogo e um político habilidoso. Ele deverá deixar o PSC e se filiar ao DEM edit

247 - O afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, abriu caminho para que o vice, Cláudio Castro, assuma o cargo. Castro, ao contrário de Witzel, é considerado um político com inclinações para a área social, e não é um defensor da atual política de segurança fluminense. De acordo reportagem do jornal O Globo, com o afastamento do governador ele deverá deixar o PSC, pelo qual cumpria seu segundo mandato, para se filiar ao DEM.

Castro, que é pároco da Igreja Santa Rosa de Lima chegou à política por meio da religião em 1998. Em 2012 s se candidatou ao cargo de vereador, mas não foi eleito. Chegou à Câmara municipal em 2016, com 10 mil votos.

Políticos de diversos partidos destacam que Castro é uma pessoa afeita ao diálogo e com um temperamento contrário ao de Witzel. “É um pacificador. Ouve mais do que fala e tenta construir um caminho suave” – ressaltou o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), ao jornal O Globo

