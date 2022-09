Salles se porta como celebridade em carreata nas ruas de SP e recebe chuva de vaias: "Lula, Lula" (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-ministro de Jair Bolsonaro e agora candidato Ricardo Salles, lembrado por “passar a boiada” nas leis de proteção ao meio ambiente e promover um desmonte na área, passeou pelas ruas de São Paulo com status de celebridade, mas a reação do público não foi a esperada pelo bolsonarista.

Ao entrar na rua Canuto do Val, no bairro da Santa Cecília, região central de São Paulo, ele foi recebido com muitas vaias, gestos nada simpáticos e com gritos de “ole, ole, ole, olá, Lula, Lula”.

O constrangimento de Salles foi visível, como mostra o vídeo abaixo:

O "valentão" ao lado da assessoria no dia do debate virou tchutchuca na carreata. pic.twitter.com/HrIjKfWZmU — Jojô Pancada (@jojopancada) September 19, 2022

