Salva-vidas morre após ser "engolido" em piscina de famoso parque aquático em São Paulo

247 - Um salva-vidas morreu após sofrer um grave acidente enquanto trabalhava no parque aquático Wet’n Wild, localizado em Itupeva, no interior de São Paulo, na tarde desta terça-feira (13). A vítima foi sugada pelo ralo de um dos brinquedos do local e acabou se afogando, segundo informações do boletim de ocorrência.

O caso foi noticiado pela CNN Brasil, em reportagem assinada por Adriana De Luca e Thomaz Coelho. De acordo com a polícia, o funcionário foi identificado como Guilherme da Guerra Domingos, que trabalhava no parque havia mais de dois anos e exercia a função de salva-vidas. Em outubro de 2025, ele havia sido promovido ao cargo de líder da equipe.

Conforme o registro policial, Guilherme atuava em uma atração chamada Walter Bomb quando realizou um mergulho durante o expediente. Nesse momento, ele acabou sendo sugado pelo ralo do brinquedo e ficou preso, o que resultou em afogamento ainda no local.

O salva-vidas foi retirado da água pelo líder da equipe, identificado como Marcos, com o auxílio de outros profissionais do parque. Uma médica que estava no local também participou do atendimento inicial.

Após o resgate, foram realizados os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Itupeva. Guilherme foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, onde a morte por afogamento foi confirmada às 14h25.

Em nota oficial, o Wet’n Wild informou que o parque aquático permanecerá fechado ao público nesta quarta-feira (14), em respeito à vítima e para colaborar com as investigações. A empresa declarou ainda que o caso foi registrado junto às autoridades competentes e que apura internamente as circunstâncias do acidente.

A Polícia Civil deve conduzir a investigação para esclarecer as causas do ocorrido, incluindo as condições de funcionamento do brinquedo e os protocolos de segurança adotados no momento do acidente.