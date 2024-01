São Conrado: Mulher recebe entregador do iFood com cutelo, não fornece código e tenta obrigá-lo a entregar lanche (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Um entregador fez um registro de ocorrência contra uma moradora de um prédio em São Conrado, na Zona Sul do Rio, afirmando ter sido ameaçado com um cutelo, uma faca com lâmina retangular. O caso está na 15ª DP (Gávea), informa o G1.

Após a denúncia, entregadores fizeram uma manifestação em frente ao prédio onde a confusão aconteceu. Policiais civis foram até o local e entregaram uma intimação à mulher, para que ela prestasse depoimento. Ela foi levada para a delegacia.

continua após o anúncio

O entregador gravou um vídeo em que a mulher aparece segurando a faca. Em depoimento, ele disse que a cliente esperava que ele subisse ao apartamento, e o homem disse que não subiria e que aguardaria o código de compra para finalizar a entrega deixando o pacote na portaria. Ele diz que a plataforma não o obriga a subir para nenhum apartamento.

A mulher, então, desceu à portaria do prédio, na rua General Olímpio Mourão Filho, com uma arma branca em mãos.

continua após o anúncio

O entregador disse que só entregaria o pedido com o código da entrega. Após uma discussão entre os dois, a moradora deu o número, e o pedido foi entregue.

Segundo o Ifood, a cliente foi banida da plataforma, que disponibilizou atendimento psicológico para o trabalhador. Leia a nota na íntegra:

continua após o anúncio

"O iFood não tolera qualquer tipo de ofensas, agressões, manifestações de preconceito ou assédio contra os entregadores parceiros", disse a plataforma. O Ifood acrescentou que identificou o caso do entregador e já entrou em contato para prestar "todo suporte a ele". "Além disso, oferecemos nosso serviço da Central de Apoio Psicológico e Jurídico e estamos no aguardo da aprovação do profissional para seguir com este acolhimento. A cliente em questão foi banida da nossa plataforma", acrescentou.

Veja o vídeo:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: