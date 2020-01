São José dos Campos notifica 1º caso suspeito de coronavírus no interior de SP

247 - A Secretaria de Saúde de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, notificou no fim da tarde desta quarta-feira, 29, um caso suspeito de coronavírus detectado no município. A paciente, uma mulher de 51 anos, procurou atendimento com sintomas da doença em um hospital particular e foi colocada em isolamento. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Conforme nota da Vigilância Epidemiológica municipal, a paciente apresentou os primeiros sintomas no dia 26 de janeiro e foi internada com febre, tosse, coriza, cefaleia (dor de cabeça) e fraqueza. Seu estado geral é estável.

A paciente relatou que seu marido esteve em viagem à China, a trabalho, por 30 dias, em dezembro.