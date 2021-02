São Paulo amanhece com Jornadas de Luta pelo Auxílio Emergencial (vídeo)

Manifestantes ligados ao MTST protestam nas principais avenidas de São Paulo para cobrar do governo a urgência da retomada do auxílio emergencial; também exigem ampliação e mais rapidez da vacinação no país edit

247 - Na manhã desta sexta (19) militantes da Frente Povo Sem Medo, ligados ao MTST, realizaram intervenções em vias estratégicas da cidade de São Paulo e na região do ABC Paulista para cobrar do governo federal a imediata retomada imediata do auxílio emergencial. Apenas no mês de janeiro, dois milhões de brasileiros entraram em condição de miséria por conta do fim do auxílio.

Os manifestantes também pedem mais rapidez e a ampliação da vacinação para combater a covid-19, que já matou mais de 243 mil brasileiros e segue avançando de forma acelerada no país.

Em 2020, o auxílio emergencial -- a princípio preterido pelo governo federal e depois aprovado sob pressão popular -- foi crucial para a manutenção das condições mínimas de sobrevivência para milhões de brasileiros durante o agravamento da crise econômica aprofundada pela pandemia, que se estende até os dias atuais sem data para acabar.

Além das manifestações desta sexta, a Frente Povo Sem Medo, junto com a Frente Brasil Popular, vão realizar grandes mobilizações em forma de carreatas por todo o Brasil para reivindicar as mesmas pautas amanhã (20).

