São Paulo cancela ponto facultativo do Carnaval para evitar disseminação da Covid-19

247 - O governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura da capital suspenderam o ponto facultativo nos dias de Carnaval em 2021, como medida de evitar aglomerações, diante do aumento de casos da Covid-19 no estado.

Com a decisão, o feriado fica suspenso nas repartições e serviços públicos, que terão expediente regular nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

Os desfiles das escolas de samba e dos blocos de rua foram cancelados pelo prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB), como medida de prevenção.

Em outros estados e capitais o feriado de Carnaval também foi cancelado. Os governos de Pernambuco e Minas Gerais anunciaram a suspensão do feriado. Já os governadores do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e do Piauí, Wellington Dias (PT), editaram decretos que proíbem as festas de Carnaval nos dois estados.

