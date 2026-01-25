São Paulo celebra 472 anos com cultura, museus e festas populares

247 - A cidade de São Paulo completa 472 anos neste domingo (25) com uma extensa programação cultural espalhada por diferentes regiões. As comemorações incluem entrada gratuita em museus, atividades em parques, apresentações musicais, blocos pré-carnavalescos, eventos gastronômicos e o tradicional Bolo do Bixiga, que há quatro décadas mobiliza a comunidade do bairro para celebrar o aniversário da capital paulista.

As informações são da Agência Brasil, que destaca a diversidade de atrações preparadas para marcar a data. No bairro do Bixiga, na região central, o parabéns à cidade acontece na Rua Rui Barbosa, seguido da distribuição do bolo a partir das 12h. A tradição, reconhecida por montar a maior mesa de bolo de aniversário do mundo, reúne moradores e visitantes todos os anos. Outra distribuição gratuita ocorre no Mercado Municipal, mediante senha, que deve ser retirada a partir das 10h30.

Museus, bibliotecas e Fábricas de Cultura vinculados à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo também integram a celebração, com programação especial e entrada gratuita. Entre os espaços participantes estão o Museu da Língua Portuguesa, o Catavento, o Museu das Culturas Indígenas, a Pinacoteca, o Museu da Imigração e o Museu da Imagem e do Som.

Na Pinacoteca, o público poderá acompanhar ensaios pré-carnavalescos abertos do bloco Afro Ilu Obá de Min. Reconhecido pela atuação artística e política na valorização da cultura negra e feminina, o grupo ocupa a Praça da Pina Contemporânea com tambores, dança e canto, reforçando a presença das tradições afro-brasileiras nas comemorações da cidade.

O Catavento, museu bastante frequentado por crianças, promove uma roda de samba com o grupo Batucadas das Pretas, a partir das 12h. Já no Museu das Culturas Indígenas, o destaque é uma roda de conversa sobre território, resistência e ocupação da cidade, com início às 10h30, conduzida por Akayse Fulni-ô e Kerexu Mirin, com mediação de Emerson Baré Puranga.

O Museu das Favelas também participa da programação com o Baile da Perifanálise, marcado para as 13h30. Em seguida, a partir das 14h, ocorre o Di Quebradinha, evento voltado ao público infantil, com oficinas e brincadeiras de rua que valorizam a cultura periférica e o convívio comunitário.

Nas Fábricas de Cultura, espalhadas por diferentes regiões da capital, a programação inclui samba, cortejos, descida de carrinhos de rolimã, apresentações de K-pop, além de gincanas e atividades lúdicas para toda a família, ampliando as opções de lazer gratuito ao longo do dia.

No vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, o Sesc Verão realiza uma programação especial com apresentações e vivências esportivas. As atividades contam com a participação de atletas brasileiros consagrados, como as ginastas medalhistas olímpicas Júlia Soares e Lorrane Oliveira, todas com acesso gratuito ao público.

As comemorações também se estendem aos parques e planetários municipais, que oferecem programação gratuita ao longo do dia. No Planetário do Parque do Carmo, por exemplo, está prevista a exibição do Show da Luna no Planetário, atração voltada especialmente para crianças e famílias.

A prefeitura de São Paulo promove ainda o concerto Mitos Sonoros – FilarMônica, da Orquestra Experimental de Repertório, no Theatro Municipal, a partir das 17h. O concerto gratuito presta homenagem ao artista e escritor Maurício de Sousa, que recentemente completou 90 anos. Os ingressos podem ser retirados com 48 horas de antecedência pelo site ou duas horas antes do evento na bilheteria presencial do Theatro Municipal, conforme disponibilidade.

Outro destaque da programação é o evento Sabores dos Bairros, que chega à segunda edição reunindo gastronomia, música e cultura. A proposta é valorizar a diversidade culinária paulistana, com sabores de bairros como Liberdade, Mooca e Bom Retiro. Entre as opções estão o tradicional lanche de mortadela, pastel e pizzas. O evento é gratuito e acontece na Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, em frente à Subprefeitura de Pinheiros e próximo à Estação Pinheiros.

A programação completa do aniversário de São Paulo pode ser consultada no site da prefeitura e também no portal da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo.