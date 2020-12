São Paulo cogita fechar bares, academias e restaurantes após aumento de casos de covid

247 – O avanço dos casos de covid-19 em São Paulo pode fazer com que o estado volte para a fase laranja – o que determinaria o fechamento de bares, restaurantes, cinemas e academias de ginástica, segundo informa a jornalista Isabela Palhares , em reportagem publicada na Folha de S. Paulo. "Nas últimas quatro semanas, o estado de São Paulo registrou aumento de 54% no número de casos positivos de Covid-19. O número de óbitos pela doença aumentou 34% em todo o estado. Com isso, o governador João Doria (PSDB) afirmou que o Centro de Contingência para controle da pandemia do novo coronavírus, que se reúne nesta terça (22), poderá definir novas ações de contenção da doença, enrijecendo ainda mais as medidas restritivas de funcionamento de estabelecimentos comercias", aponta a jornalista.

Ela afirma que os índices do estado já se encontram no patamar para a fase laranja, a segunda mais restritiva. Atualmente, todo o estado está em fase amarela, a intermediária das cinco gradações. "Se a região estivesse hoje na fase laranja, bares e restaurantes teriam que fechar novamente para o público e só poderiam atender em esquema de entrega e retirada. Salões de beleza, barbearias e academias também precisariam fechar, assim como cinemas", informa a repórter. "É possível, porém, que um eventual endurecimento de regras venha acompanhado de mudanças na mesma."

