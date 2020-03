Doria decreta quarentena e fecha todo o comércio de São Paulo por 15 dias

De acordo com o governador João Doria a quarentena pode ser maior que duas semanas, extrapolando o prazo inicial edit

247 - O governo de São Paulo, comandado por João Doria, decretou quarentena por duas semanas, do dia 24 de março até 7 de abril. Comércios e serviços não essenciais serão fechados.

São serviços essenciais:

- Saúde, abastecimento, segurança, alimentação e limpeza;

- Bares, cafés e restaurantes devem fechar as portas a partir de terça-feira (exceto delivery);

- Supermercados e padarias podem ficar abertos;

- Bancos e lotéricas funcionarão normalmente.

Doria disse ainda que a quarentena pode se estender para além do dia 7 do próximo mês.

Com o anúncio de que mais 6 pessoas morreram em SP em decorrência do coronavírus, o número de óbitos por conta do vírus chega a 15.

