São Paulo deve entrar em nova fase roxa do Plano SP ainda nesta semana

A medida deve começar a valer a partir do próximo sábado. É possível que ela seja aplicada em regiões com mais de 90% das UTIs ocupadas. O horário de funcionamento de serviços essenciais deve ser reduzido e campeonatos esportivos serão suspensos edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), deve decretar a entrada do estado na nova fase roxa do Plano SP na quinta-feira (11) ou sexta-feira (12).

A medida deve começar a valer já a partir do próximo sábado (13).

Na semana passada, o coordenador do centro de contingência da Covid-19 em São Paulo, Paulo Menezes, disse que é possível que seja aplicada em regiões do estado com mais de 90% das unidades de terapia intensiva (UTI) ocupadas.

Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI em 5 cidades da Grande-SP (Taboão da Serra, Arujá, Embu Das Artes, Mairiporã e Poá) é de 100%. A média no estado é de 81%.

As novas restrições serão a definição do horário de funcionamento de estabelecimentos como supermercados, padarias e postos de gasolina e a suspensão do futebol.

O anúncio da suspensão do Campeonato Paulista já deve ser feito hoje (10).

Também há a possibilidade de que templos religiosos sejam proibidos de abrir.

As informações foram reportadas na CBN.

