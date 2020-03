São Paulo já tem arrastão em supermercados

O arrastão em um supermercado no Itaim Paulista, na zona leste da capital. Também estavam no grupo mulheres e crianças, que levaram diversas mercadorias, inclusive barras de chocolate e cigarros edit

247 - Cerca de 30 pessoas fizeram na noite desta quinta-feira (19) um arrastão em um supermercado no Itaim Paulista, na zona leste da capital. O ataque aconteceu no Roldão Atacadista, na avenida Marechal Tito, número 5768. Pelo menos cinco pessoas foram presas.

De acordo com a 1a Companhia do 29° Batalhão da Polícia Militar, também estavam no grupo mulheres e crianças, que levaram diversas mercadorias, inclusive barras de chocolate e cigarros.

A Polícia Civil informou que alguns produtos foram recuperados. O caso está sendo registrado no 50° Distrito Policial do Itaim Paulista.