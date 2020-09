São Paulo poderá ter 'chuva negra' por causa das queimadas no Pantanal

A cidade de São Paulo poderá ser vítima das queimadas na região do Pantanal. Principal efeito será a "chuva negra" edit

As consequências das queimadas na região do Pantanal já atingem a maior cidade do país.

A fumaça das queimadas que atingem o Pantanal chegou ao Sudeste e notadamente à cidade de São Paulo, informa O Estado de S. Paulo. O fenômeno já ocorreu em agosto do ano passado como efeito dos incêndios na Amazônia.

Nesta quinta-feira (17), uma fumaça mais espessa já era visível por toda a capital. A expectativa é em relação à possibilidade de “chuva negra” até o próximo domingo na cidade de São Paulo.

“As condições atmosféricas trouxeram ventos do Centro-Oeste. Com a previsão de chuva para os próximos dias, é possível que ocorra uma ‘chuva negra’, ou seja, com fuligem, que vai ser facilmente observável sobre os carros", explica o meteorologista da Climatempo João Basso. Dessa forma, o céu alaranjado é uma marca da chegada dessa poluição.

O fenômeno da “chuva negra” já ocorreu em algumas áreas do Rio Grande do Sul no fim de semana passado, e também foi visto na cidade de São Paulo em 19 de agosto de 2019.

A perspectiva também é de que novamente o ciclo de ventos no Centro-Oeste leve a fumaça ao Sul do País.

Segundo a Climatempo, é possível que ocorra nesta sexta-feira um aumento da camada de fumaça sobre áreas do Rio de Janeiro, especialmente no centro-sul do Estado, incluindo a capital fluminense, e sobre o centro-sul de Minas e o Triângulo Mineiro.

