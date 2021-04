São Paulo prorroga transição e amplia funcionamento do comércio

Metrópoles - O Governo de São Paulo prorrogou por mais uma semana a fase de transição e anunciou a ampliação do horário de funcionamento do comércio. As novas medidas foram divulgadas nesta quarta-feira (28/4) e valem a partir de maio.

Até sexta-feira (30/4), continua em vigor o horário atual das 11h às 19h. As autoridades de saúde, no entanto, fizeram um apelo para que a população não entenda o anúncio como um convite a sair de casa.

O secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, destacou que os “números estão em queda pelo apoio da população às regras sanitárias”. E pediu para que os moradores do estado continuem a colaborar.

