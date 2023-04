São Paulo recebe comitiva da prefeitura de Shenzhen-Yantian

Apoie o 247

Agência Brasil China - Seguindo o exemplo da comitiva presidencial brasileira que visitava Shanghai e Beijing, a cidade de São Paulo recebeu a comitiva da prefeitura de Shenzhen, distrito Yantian. Cerca de 200 convidados, entre empresários e autoridades, compareceram ao encontro para prestigiar e conhecer essa cidade que é berço de inovações.

A Conferência de Cooperação Econômica e Comercial China (Shenzhen-Yantian) – Brasil (São Paulo) foi realizada nessa última sexta (14) na capital paulista e organizada pela Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE). Com foco nos setores de comércio, logística, serviços portuários e tecnologia da informação, o encontro criou oportunidades de negócios que irão beneficiar tanto o Brasil quanto a China em uma relação ganha-ganha.

Liderada pelo vice-prefeito do Governo Popular Municipal de Shenzhen, Sr. Chen Qing, a comitiva da cidade de Shenzhen representa a região, que possui uma população de 20 milhões de pessoas e um PIB de 3,24 trilhões de Yuan, sendo a décima maior economia do planeta. Localizada ao sul da China, na província de Guangdong, Shenzhen é uma história de sucesso das Zonas Econômicas Especiais. Uma das economias com maior dinamismo do planeta, a cidade gerou um ambiente propício para a inovação tecnológica, o que a faz ser conhecida como o “Vale do Silício chinês”.

A cidade também é uma liderança mundial em tecnologias sustentáveis. Toda sua frota de transporte público, seja coletivo ou privado, é composta por veículos elétricos.

Junto com outras cidades ao Sul da China, Shenzhen faz parte da Área da Grande Baía de Guangdong–Hong Kong–Macau, região formada por nove cidades e duas regiões administrativas especiais. O PIB somado desse grande celeiro de inovações tecnológicas é de 1,8 trilhões de dólares.

O evento foi prestigiado por autoridades de mais de 30 cidades paulistas e representantes partidários. Representando o Governo do Estado de São Paulo, estava o Assessor Especial da Secretaria de Negócios Internacionais, Sr. Thiago Nogueira. O deputado federal Antônio Goulart (União Brasil) também esteve presente, além do vereador paulistano Rodrigo Goulart (PSD).

O encontro desta sexta recebeu representantes da ZTE, empresa de telecomunicações que já está no Brasil há mais de 20 anos fornecendo equipamento para operadores locais de telecomunicação. A ZTE auxilia na expansão da rede 5G no Brasil, atuando com empresas como Claro, Vivo e Tim.

Recentemente, a ZTE firmou uma parceria com a Universidade Mackenzie, estabelecendo um laboratório de pesquisa e fornecendo todo o equipamento necessário. A empresa espera que, com isso, sejam geridas novas oportunidades de emprego e educacionais, além de cultivar talentos na área de tecnologia das telecomunicações.

O distrito Yantian da cidade de Shenzhen é um dos maiores escoadores da produção da região. A Hutchison Ports, uma holding de serviços portuários, apresentou em seu relatório de atividade que passam pelo porto de Yantian mais de 200 milhões de containers anualmente.

O senhor Thiago Nogueira saudou a delegação e dedicou suas palavras à relação bilateral duradoura entre o Estado de São Paulo e a China. Thiago também reiterou o interesse em desenvolver relações a nível institucional com Shenzhen-Yantian:

“Ainda não temos [protocolos e memorando de entendimentos] com a cidade Shenzhen, mas é possível que, a partir de hoje, trabalhemos em uma cooperação entre as duas esferas de governo. Já tivemos, no passado, uma cooperação com a Invest Shenzhen, justamente para fomentar essa parceria de investimentos justamente para que os investidores de Shenzhen conheçam as oportunidades em São Paulo, e os investidores brasileiros conheçam as oportunidades em Shenzhen.”

O senhor Tian Yuzhen, Cônsul-Geral Adjunto da China em São Paulo, compareceu ao evento e dirigiu seu discurso à cooperação bilateral, mencionando a viagem do Presidente Lula à China:

“Neste momento, o Presidente Lula está em visita à China com uma grande comitiva, colocando as relações sino-brasileiras sob os holofotes do mundo. Portanto, um evento como o de hoje é mais do que oportuno para promover a amizade e a cooperação pragmática entre os dois países.”

O Cônsul-Geral Adjunto lembrou também que este ano marca 45 anos da política de Reforma e Abertura: “A cidade de Shenzhen sempre ficou na vanguarda dessa política ao criar feitos extraordinários nos processos de industrialização, urbanização e modernização, demonstrando ao mundo a grande força da Reforma e Abertura chinesa.” Para Tian Yuzhen, a cidade de Shenzhen possui semelhanças com São Paulo:

“Como ‘locomotiva’ e ‘líder’ da economia brasileira, o Estado de São Paulo tem semelhanças com Shenzhen em termos de vantagens de desenvolvimento e posição estratégica, portanto, a cooperação entre os dois lados tem grande potencial e amplas perspectivas. Várias empresas de Shenzhen, como Huawei, Tencent, CGN, BYD, ZTE, Mindray e TP-Link já têm investimentos ou operações em São Paulo, estabelecendo uma base sólida para aprofundar a cooperação mutualmente benéfica.”

O evento atraiu mais de 200 representantes do setor empresarial e político do Brasil, com a participação total. Durante a reunião, a BGI, de Shenzhen, e a Brazlex Medical Genetics, líder em testes médicos no Brasil, assinaram um acordo de cooperação, concordando em cooperar a longo prazo em testes médicos clínicos e introduzir produtos e serviços da BGI no mercado brasileiro, como triagem pré-natal e rastreamento precoce de tumores.

A agência de desenvolvimento industrial e de informação de Yantian e a CBCDE assinaram um memorando de entendimento de cooperação para fortalecer o comércio de importação e exportação e o comércio eletrônico transfronteiriço entre a China e o Brasil.

