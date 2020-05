São Paulo reforça isolamento social com bloqueios de ruas

A capital paulista amanheceu nesta segunda-feira com algumas das principais vias bloqueadas, para restringir a circulação de veículos e ampliar o isolamento social, como forma de prevenção e controle da pandemia de coronavírus edit

247 - A Prefeitura Municipal bloqueia a partir desta segunda-feira (4) algumas das principais vias da capital paulista, visando ampliar a taxa xde isolamento social.

O secretário de Mobilidade e Transportes, Edson Caram, disse que o primeiro dia de bloqueios será educativo para a adaptação dos paulistanos. A paartir da terça-feira, os fiscais da prefeitura devem começar a barrar efetivamente os carros.

AInda nesta segunda, serão realizadas blitzes educativas em diversas localidades da capital paulista.

O isolamento social no estado voltou a cair no último sábado (2), a 53%, depois de atingir 56% na véspera, de acordo com o governo de São Paulo, informa o UOL.

