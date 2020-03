Brasil registra primeira morte por coronavírus, em São Paulo

O Estado de São Paulo registrou a primeira morte do coronavírus. A vítima é um homem de 62 anos. Maiores detalhes serão divulgados numa coletiva de imprensa edit

Maiores detalhes serão dados numa coletiva com os médicos do centro que cuida de medidas para prevenir a doença, informa a jornalista Monica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Os casos confirmados do novo coronavírus alcançaram 301 nesta terça-feira (16), segundo a atualização divulgada pelo Ministério da Saúde. É mais do que o dobro de três dias atrás.

Na sexta-feira (13), o total passou de 100 pela primeira vez e agora já ultrapassa os 200. Ontem, o balanço registrou 200 pessoas infectadas.

