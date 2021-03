São Paulo tem 115 municípios com estoque baixo de oxigênio hospitalar

Existe risco de falta de oxigênio hospitalar no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará e no Rio Grande do Norte. Em "estado de atenção" estão o Pará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul edit

247 - Pelo menos 115 dos 645 municípios de São Paulo registram estoque baixo de oxigênio para o tratamento de pacientes em estado grave da Covid-19, aponta levantamento realizado pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems-SP).

Segundo levantamento do Ministério da Saúde divulgado nesta terça (23) existe risco de falta de oxigênio hospitalar no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará e no Rio Grande do Norte. Em "estado de atenção" estão o Pará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A informação foi reportada na CNN Brasil.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.