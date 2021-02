São Paulo tem maior ocupação de leitos de UTI desde o início da pandemia

Para o coordenador-executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, o tempo de internação dos pacientes pode estar maior edit

247 - São Paulo registra nesta segunda-feira (22) o maior número de pacientes com Covid-19 internados em leitos de UTI desde o início da pandemia, anunciou o coordenador-executivo do Centro de Contingência da Covid-19 no estado, João Gabbardo.

São 6.410 pacientes internados. A máxima anterior era de 6.250.

Segundo Gabbardo, a alta evidencia que o tempo de internação dos doentes pode estar maior.

