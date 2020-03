São Paulo tem primeiro detento infectado com coronavírus, diz sindicato

Trata-se de um detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Bauru, no interior de São Paulo, contraiu coronavírus. É o primeiro caso da doença em prisões brasileiras. Ministro Sérgio Moro havia dito que não pode “parar a segurança pública e a administração por uma epidemia que ainda não chegou nos presídios” edit

247 - O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifusesp) informou nesta sexta-feira (20) que um presidiário do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Bauru, no interior de São Paulo, contraiu coronavírus. É o primeiro caso da doença em prisões brasileiras.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que não pode “parar a segurança pública e a administração por uma epidemia que ainda não chegou nos presídios”.

“Existe uma recomendação do CNJ e cabe ao juiz fazer a avaliação. Por exemplo, alguns fazem a proposta de soltar todos os presos que não tenham sido condenados por violência ou grave ameaça. Estamos falando de todo tráfico de drogas, basicamente. Grande parte dos grandes traficantes foram condenados só por tráfico. E vamos soltar todos os traficantes do país? Não faz sentido. Não podemos parar a segurança pública e a administração por uma epidemia que ainda não chegou nos presídios”, disse.