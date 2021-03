São Paulo vai reduzir imposto da carne e adiar cobrança de gás e água

Outra medida anunciada pelo governo do estado como parte de um pacote econômico de combate à pandemia é zerar o ICMS sobre o leite pasteurizado edit

Revista Fórum - O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (17), durante a coletiva sobre ações de combate à pandemia, que vai reduzir o valor do imposto sobre a carne em todo o estado. Além disso, foi anunciado que o ICMS cobrado sobre o leite pasteurizado será zerado. As medidas começam a valer em abril.

Segundo foi anunciado, a alíquota modal para proteínas como carne foi fixada em 7%, contra os 13,3% cobrados anteriormente.

Além disso, o governador João Doria (PSDB) anunciou um novo crédito de R$ 100 milhões destinados a microempresários que compõem os setores mais afetados pela pandemia. Do valor total, R$ 50 milhões estarão disponíveis a juros baixos e com carência estendida para bares e restaurantes, através do Banco Desenvolve SP.

