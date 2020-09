São Paulo: vereador do MDB será vice na chapa de Bruno Covas

247 - O vereador Ricardo Nunes, do MDB, será o vice na chapa de Bruno Covas (PSDB), que busca reeleição à Prefeitura de São Paulo, segundo a Folha de S. Paulo. A decisão foi apoiada pelo DEM.

A probabilidade de indicação de um nome do MDB já havia sido apontada após o racha do DEM e do MDB com o setor majoritário do Centrão na Câmara dos Deputados, ligado ao deputado federal Arthur Lira, aliado de Jair Bolsonaro.

A aliança entre os tucanos, o MDB e o DEM foi apontado na época como uma aliança para manter a liderança na Câmara e para fortalecer uma possível frente eleitoral em torno da candidatura do PSDB em 2022, possivelmente de João Doria.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.