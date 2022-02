Sargento da Marinha mata vizinho e diz tê-lo confundido com bandido: ‘racismo’, diz viúva

Durval Teófilo Filho, de 38 anos, foi atingido na barriga ao ser confundido com um bandido pelo sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra edit

Apoie o 247

ICL

247 - O sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra matou a tiros o próprio vizinho, na porta de casa, em São Gonçalo (RJ), na noite desta quarta-feira (2). A polícia informou que Durval Teófilo Filho, de 38 anos, foi baleado ao ser confundido com um bandido. "Tenho certeza de que isso aconteceu porque ele é preto", disse Luziane Teófilo, mulher de Durval.

Bezerra, que chegou a socorrer a vítima, foi preso em flagrante. O crime foi na Rua Capitão Juvenal Figueiredo 1520, no Colubandê, por volta das 23h.

De acordo com o portal G1, Aurélio disse à PM que chegava em casa quando viu um homem se aproximando de seu veículo "muito rápido". O militar disse ter atirado três vezes, atingindo a barriga de Durval.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luziane Teófilo, mulher de Durval, disse ainda que o marido morreu porque era negro. "Vendo as câmeras, ouvindo a fala do delegado e pelo que os vizinhos estão falando, tenho certeza de que isso aconteceu porque ele é preto. Mesmo eles falando que ele era morador do condomínio, o vizinho não quis saber. Para mim, foi racismo sim", afirmou.

O caso foi comunicado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE