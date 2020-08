Sargento do exército é morta no Rio de Janeiro durante assalto após seu carro enguiçar

O caso aconteceu neste domingo na Avenida Presidente Kennedy, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro edit

247 - A sargento do exército Bruna Carla Borralho Cavalcanti de Araújo foi morta a tiros neste domingo (30) na Avenida Presidente Kennedy, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, durante um assalto após ter seu carro enguiçado.

Segundo o jornal Extra, Bruna estava com sua irmã, sobrinhos e marido no carro quando o veículo enguiçou. O marido da militar, Angelo Henrique de Araújo, desceu do carro para fazer o conserto e em seguida ouviu os gritos da esposa que denunciavam o assalto.

Após os gritos, os assaltantes dispararam contra a sargento e tiraram todos de dentro do carro. Eles fugiram com o veículo.

Bruna foi levada à UPA mas não resistiu.

