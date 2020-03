Doria responde Bolsonaro: se houve fraude, façamos novas eleições

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), rebateu a declaração de Jair Bolsonaro de que houve fraude na eleições presidenciais de 2018 , desafiando a se submeter a um novo pleito ainda este ano.

“Antecipemos as eleições, façamos as eleições para presidente da República junto com as eleições de prefeitos e vereadores. Se ele acredita que ela foi fraudada, que se submeta a nova eleição ou obedeça as regras. As regras estão claras”, disse o tucano.