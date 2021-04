“Se o STF reverter a suspeição de Moro, será a esculhambação total”, diz Boulos

Durante participação no Boa Noite 247 desta terça-feira (13), Guilherme Boulos (PSOL) disse esperar que o STF matenha a anulação das condenações de Lula e a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento desta quarta-feira (14) edit

247 - O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, afirmou na noite desta terça-feira (13) esperar que o Supremo Tribunal Federal (STF) mantenha as decisões que anularam as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e declararam a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro.

"Acho que seria uma esculhambação tão grande, uma desmoralização do Supremo, se reverte a suspeição do Moro e a recuperação dos direitos políticos do Lula. Nós estamos com um Judiciário que chancelou muita coisa nos últimos anos, então nada é impossível. Mas é muito improvável que isso vá acontecer", afirmou Boulos durante participação no Boa Noite 247.

Nesta terça-feira, Boulos anunciou sua pré-candidatura a governador de São Paulo pelo PSOL, defendendo a criação de frente em torno da candidatura presidencial de Lula. “Precisamos derrotar Bolsonaro no Brasil e Bolsodoria em São Paulo”, disse Boulos.

Uma reportagem ampla sobre a entrevista será publicada no fim de semana.

